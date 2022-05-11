Не повідомили навіть рідних і не ідентифікували: в РФ приховано поховали понад 70 десантників, загиблих в Україні

Росія продовжує приховувати втрати у війні проти України.
Через велику кількість загиблих їх почали ховати на закритому похороні.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"Найвище військово-політичне керівництво РФ продовжує приховувати кількість та особи загиблих військовослужбовців у ході “спеціальної військової операції” на території України.
Минулого тижня на цвинтарі в Михайлівську (Ставропольський край) пройшли похорони 74 десантників із 247 десантно-штурмового полку (в/ч 54801, Ставрополь) 76 десантно-штурмової дивізії. Похорон був закритий, без присутності охочих попрощатися, більшість військовослужбовців були не ідентифіковані", - говорить журналіст.
Він зазначив, що родичі загиблих, смерть яких підтвердили або припускають, не були повідомлені про проведення похорону.
Нагадаємо, що у РФ окупанти та їхні родини масово звертаються до юристів. Військовослужбовці РФ не хочуть брати участь у "спецоперації" в Україні і не хочуть бути за це покарані в Росії.
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