Не повідомили навіть рідних і не ідентифікували: в РФ приховано поховали понад 70 десантників, загиблих в Україні

Не повідомили навіть рідних і не ідентифікували: в РФ приховано поховали понад 70 десантників, загиблих в Україні

Росія продовжує приховувати втрати у війні проти України.

Через велику кількість загиблих їх почали ховати на закритому похороні.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Найвище військово-політичне керівництво РФ продовжує приховувати кількість та особи загиблих військовослужбовців у ході “спеціальної військової операції” на території України.

Минулого тижня на цвинтарі в Михайлівську (Ставропольський край) пройшли похорони 74 десантників із 247 десантно-штурмового полку (в/ч 54801, Ставрополь) 76 десантно-штурмової дивізії. Похорон був закритий, без присутності охочих попрощатися, більшість військовослужбовців були не ідентифіковані", - говорить журналіст.

Він зазначив, що родичі загиблих, смерть яких підтвердили або припускають, не були повідомлені про проведення похорону.

Нагадаємо, що у РФ окупанти та їхні родини масово звертаються до юристів. Військовослужбовці РФ не хочуть брати участь у "спецоперації" в Україні і не хочуть бути за це покарані в Росії.

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