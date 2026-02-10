В РФ заговорили про «контрнаступ» ЗСУ: що насправді відбувається на важливих ділянках фронту

Танк. / © Associated Press

В Росії, ймовірно, неправдиво стверджують, що українські війська проводять «контрнаступ» поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей, щоб спростувати попередні неправдиві повідомлення про нібито просування Росії в цьому районі.

Про це йдеться в Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, наголошують аналітики, так званий російський «воєнкор» стверджував, що начебто ЗСУ користуються туманною погодою та нещодавнім блокуванням використання загарбниками терміналів Starlink в Україні для проведення «контрнаступу» поблизу Соснівки, Новоолександрівки та Нечаївки, а також просування до Тернуватого, що на північний захід від Гуляйполя.

Пов’язаний з Кремлем російський «мілблогер» стверджував, що українські захисники вперше за довгий час розпочали «локальний контрнаступ» на сході Запорізької області. Інші «воєнкор» також стверджували, що українська армія контратакує за допомогою бронетехніки поблизу Орестополя, Великомихайлівки, Тернуватого, Прилук, Зарічного, Піщаного та Добропілля під час туману та зниження можливостей російського зв’язку.

Окрім того, в РФ стверджували, що українські військові витіснили загарбників = з позицій на захід від Прилук та в Придорожньому.

Водночас речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що ЗСУ контролюють Тернувате після того, як війська країни-агресорки безуспішно спробували провести підняття прапора в населеному пункті, щоб надати нібито докази його захоплення. В

За словами Волошина, лінія фронту наразі розташована щонайменше за 10-15 кілометрів від Тернуватого. Однак він заперечив заяви російських «мілблогерів» про нібито «контрнаступ» України на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Українські війська в цьому районі проводять розвідувальні та пошукові місії для виявлення російських інфільтраційних та диверсійних груп, але зазначив, що ці дії не є контрнаступом.

Також Волошин зазначив, що військові Росії перебільшують свої просування в цьому районі, і оцінив, що зараз вони намагаються використовувати заяви про контрнаступ ЗСУ, щоб контролювати свою брехню.

«ISW спостерігали численні скарги від самих російських „мілблогерів“ на систематичну практику командирів РФ, які надсилають неправдиві звіти своєму начальству про нібито наступальні дії. Вони, ймовірно, перебільшували російські наступальні дії в напрямках Олександрівки і Гуляйполя і тепер намагаються використовувати вигляд українського „контрнаступу“, щоб виправдати свій відступ на передові позиції, які російські війська, ймовірно, утримували протягом деякого часу», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили про те, що армія агресорки РФ просунулася у двох областях. Зокрема, в районі Гуляйполя, що у Запорізькій області.

Водночас в ISW заявили про підготовку Росії до нового етапу війни проти України. Ворог планує розгорнути масштабні наступальні операції на півдні та сході в літній період. Кремль має намір залучити стратегічні резерви, формування яких триває щонайменше з минулого року.