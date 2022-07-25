В РФ заявляють про майже 450 тис. вкрадених з України дітей: росіяни пропонують використовувати їх як живий щит

Влада РФ хизується, що вкрала таку велику кількість дітей в Україні, тоді, як пересічні громадяни у соцмережах пропонують цих дітей використовувати, як живий щит.

448 тисяч українських дітей викрали росіяни й вивезли на свої території. Про це російські чиновники з гордістю заявляють у своїх пропагандистських ЗМІ. Водночас у соцмережах громадяни РФ вже пропонують використовувати маленьких українців, як живий щит, зачинивши їх на складах зі зброєю та боєприпасам окупантів, яких ЗСУ успішно знищують.

Про це повідомив колишній уповноважений з прав дитини Микола Кулеба.

"Росіяни вже придумали використовувати викрадених українських дітей як живий щит. Просто почитайте один з безлічі коментарів, що плодяться в соціальних мережах", - написав Кулеба на своєму каналі в Telegram і навів нижче цитату одного з громадян Російської Федерації.

"Ми маємо сотні тисяч українських дітей, вивезених на територію Росії. Що заважає нашому начальству посадити по сотні в кожний зі складів і заводів, щоб запобігти цим йоб*ним обстрілам? Думаю, кожна здоровомисляча людина ставила собі це запитання", - написав громадянин Росії.

На думку Кулеби, така ситуація є приводом визнати РФ країною-терористом.

"Світова спільното, знову будемо висловлювати глибоке занепокоєння чи таки пів мільйона дітей й всі інші воєнні злочини — це привід нарешті визнати росію державою-терористом?!", - зазначив він.

Нагадаємо, США внесли Росію до переліку країн, що підтримують торгівлю людьми.