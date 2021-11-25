В Рівненській області учні влаштували свято для однокласниці, яка має проблеми зі здоров'ям

В Рівненській області учні влаштували свято для однокласниці, яка має проблеми зі здоров'ям

Усі однокласники Насті прийшли до неї у гості.

Шестикласники села Повча на Рівненщині влаштували справжнє свято для своєї однокласниці Насті. 11-річна дівчинка має проблеми зі здоров'ям, тож уже два роки через пандемію не може відвідувати школу, втім за нею дуже сумує.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, дівчинка навчається індивідуально, бо ж віруси для її здоров'я вкрай небезпечні. Тому всі учні її класу самі прийшли до Насті у гості. Спілкувалися вони на відстані, та навіть така зустріч із однолітками неабияк збадьорила й ощасливила дівчинку.

Вчителі та батьки кажуть, що приємних емоцій у Насті тепер через край і вона навіть записала для однокласників відео.

В Рівненській області школярі влаштували свято для однокласниці, яка має проблеми зі здоров'ям

"Дякую вам за такий класний сюрприз, мені дуже сподобалося. Ще я хочу вам побажати, щоб ви добре вчились і до мене обов'язково ще прийшли", - звернулась Настя Ковальова до однокласників.

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