В Рівненській області заборонили їздити на авто без глушника та використовувати феєрверки

Також заборонено їздити на автомобілях та мотоциклах, які не оснащені глушниками.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомив голова Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Рішенням Ради оборони області на Рівненщині заборонено: продаж та запуск феєрверків, салютів і інших піротехнічних засобів; рух транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач (рух автомобілів та мотоциклів без глушників)", - йдеться у повідомленні.

Ця заборона діятиме до скасування режиму воєнного стану.

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