В РНБО нагадали основні правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань: інфографіка

В РНБО нагадали основні правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань: інфографіка

Якщо немає можливості добігти до укриття, містянам радять лишатися біля опорних стін – вони витримають.

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує основні правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань ворогом українських міст.

Правило "двох стін"

Від небезпеки вас має відділяти щонайменше дві стіни, бо одна ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі немає місця, лишайтеся біля опорних стін – вони витримають.

Правило "двох виходів"

Ви повинні чітко знати, що з укриття є щонайменше два виходи. Тому підвал чи гараж з одним виходом – це пастка. Єдиний вихід може завалити уламками будинку або під час пожежі він може бути заблокованим. Проте сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані безпечно. Крім кількох виходів вони оснащені давачами диму та в них передбачені системи пожежогасіння.

РНБО

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