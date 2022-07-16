В РНБО попереджають українців, що у Мережі з'явилося фейкове відео із Зеленським

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає українців про шахраїв, які намагаються заволодіти персональними даними. Для цього вони розмістили у соціальній мережі фейкове відео із главою держави Володимиром Зеленським.

Фахівці застерігають, у жодному разі не передавати персональні дані невідомим особам чи організаціям.

Про це повідомляє ЦПД при РНБО у Мережі.

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Зазначається, на фейковій Facebook-сторінці "Україна 24", що має ознаки офіційної Facebook-сторінки телеканалу "Україна24", шахраї розмістили змонтоване відео одного з виступів В. Зеленського із закликом передачі персональних даних особи та номеру банківської картки. У фейковому відео "Зеленський" наголошує, що це "все це необхідно для гарантованого отримання виплати у розмірі 8 000 грн кожному громадянинові, хто провів реєстрацію".



"Подібні повідомлення та відеоматеріали є елементами шахрайських схем, спрямованих на заволодіння персональними даними та коштами довірливих громадян", - наголосили у ЦПД.

Раніше повідомляли, що у ЦПД спростували дезінформацію, яку ворог поширював 15 липня. Детальніше читайте ТУТ.

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