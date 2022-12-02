В РНБО прокоментували ситуацію навколо Києво-Печерської лаври

Данілов заявив, що на сьогодні передати храми УПЦ (МП) до ПЦУ неможливо. Лише після слідства можна заборонити діяльність Московського патріархату.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не підтвердив передавання Києво-Печерської лаври до Православної церкви України.

Про це секретар РНБО сказав в ефірі "Настоящее время".

"Лавра — це власність всього народу. Я не бачив, що держава дала можливість користуватися приміщеннями. Хто завгодно може зареєструвати громадську організацію на будь-яку адресу, але має бути згода власника. Ні Кабмін, ні будь-хто інший таких документів не ухвалював", — сказав Данілов.

Коментуючи інформацію про заборону УПЦ (МП) на території України, Данілов заявив, що на сьогодні передати храми до ПЦУ неможливо. Однак, якщо буде доведено, що мережа Московського патріархату співпрацює з країною-агресоркою, то вони будуть закриті та заборонені в Україні.

"Треба розібратися, що там відбувається. В указі все прописано, що має статися", — додав він.

"Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" зареєстровано як монастир ПЦУ

Нагадаємо, речник Православної церкви України Євстратій Зоря повідомив, що нібито "Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.

Пізніше у Міністерстві культури та інформаційної політики пояснили, що реєстрація Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в якості монастиря ПЦУ стосується того самого монастиря, який і раніше перебував у користуванні ПЦУ. Він розташований навпроти території Верхньої лаври. Відповідно до Єдиного державного реєстру, змінили назву та уточнили адресу.

Церква на службі Кремля: чи реально позбутися УПЦ МП назавжди - "Нічна варта"

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