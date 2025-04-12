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В РНБО розповіли, що відбувається на північних кордонах з Росією
Бої у прикордонній смузі тривають.
Прикордоння з агресоркою Російською Федерацією залишається зоною напруги. Станом на зараз бої на Сумщині-Курщині-Бєлгородщині відбуваються в прикордонні.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
З його слів, бої у прикордонній смузі тривають. Крім того, там діють російські ДРГ та намагаються працювати штурмові групи.
“Але і для Росії прикордоння - це теж зона напруги до того часу, поки вони не припинять війну”, - наголосив він.
Тим часом у Харківській області, загарбники діють на Вовчанському та Куп’янському напрямках. Втім, без проривів.
Нагадаємо, днями ISW повідомило, що РФ готує наступ на Суми та хоче отримати частину області. Наразі російські війська продовжують незначне просування в районі кордону Сумської та Курської області РФ.