В РНБО спростували фейки про правила виїзду за кордон для військовозобов’язаних

В РНБО спростували фейки про правила виїзду за кордон для військовозобов’язаних

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили про нові правила виїзду за кордон для військовозобов’язаних чоловіків та спростовували фейки щодо цього.

Так, одним із поширюваних фейків є твердження про те, що далекобійники сидять без роботи, а краще б гроші заробляли.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД в Мережі 26 травня.

Там пояснили, що виїжджати за кордон можуть водії компаній, які мають ліцензії на право міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, а також водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу та вантажі для ЗСУ.

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Фейк: футболісти вже давно повтікали за кордон.

Щоб представляти Україну на змаганнях, строком до 30 діб можуть виїжджати тренери та спортсмени, включені до складу національних збірних команд держави, а також спортивні судді.

Фейк: до Польщі в поїзді їдуть переодягнені чоловіки-провідники та не повертаються.

Насправді чоловікам-працівникам транспортної інфраструктури України дозволений виїзд до 6 місяців для виконання службових обов’язків

"Військовозобов’язані, які незаконно перебувають за кордоном, будуть притягнуті до відповідальності!" – наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, напередодні Кабмін вніс зміни до правил перетинання держкордону та до порядку бронювання військовозобов’язаних.

Вичерпали безвізові дні: українців не пропускають через польський кордон

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