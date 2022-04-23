У РНБО спростували фейки, які розганяє Росія, щодо застосування Україною хімічної, біологічної чи ядерної зброї

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає, що росіяни продовжують проводити "інформаційно-психологічну операцію" щодо можливості застосування зброї масового ураження в Україні.
Міноборони Росії 23 квітня заявило, що США нібито готують провокації для звинувачення російських військових у застосуванні хімічної, біологічної чи ядерної зброї в Україні.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Телеграмі.
Так, на думку російського військового відомства, "найбільш імовірним є варіант провокації" на хімічних та біологічних об’єктах Харкова та Києва, Запорізькій АЕС та сховищі радіоактивних відходів у Кам’янському.
У Росії кажуть, мовляв, це підтверджують факти постачання в Україну антидотів отруйних речовин.
"Такі інформаційні вкиди є частиною інформаційно-психологічної операції рф, покликаної нагнітати панічні настрої серед українців, а також вчиняти тиск на світове співтовариство для зниження рівня підтримки України", — наголосили в РНБО.
Нагадаємо, експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 22 квітня.
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