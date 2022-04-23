У РНБО спростували фейки, які розганяє Росія, щодо застосування Україною хімічної, біологічної чи ядерної зброї

У РНБО спростували фейки, які розганяє Росія, щодо застосування Україною хімічної, біологічної чи ядерної зброї

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає, що росіяни продовжують проводити "інформаційно-психологічну операцію" щодо можливості застосування зброї масового ураження в Україні.

Міноборони Росії 23 квітня заявило, що США нібито готують провокації для звинувачення російських військових у застосуванні хімічної, біологічної чи ядерної зброї в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Телеграмі.

Так, на думку російського військового відомства, "найбільш імовірним є варіант провокації" на хімічних та біологічних об’єктах Харкова та Києва, Запорізькій АЕС та сховищі радіоактивних відходів у Кам’янському.

У Росії кажуть, мовляв, це підтверджують факти постачання в Україну антидотів отруйних речовин.

"Такі інформаційні вкиди є частиною інформаційно-психологічної операції рф, покликаної нагнітати панічні настрої серед українців, а також вчиняти тиск на світове співтовариство для зниження рівня підтримки України", — наголосили в РНБО.

Нагадаємо, експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 22 квітня.

Олексій Мельник розповів, що означають російські фейки та яких ще провокацій очікувати від Кремля

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