В РНБО взялися за Telegram-канали: які нововведення пропонують для протидії фейкам

Секретар РНБО Олексій Данілов порушив питання діяльності Telegram-каналів в Україні. За його словами, чимало з популярних проєктів нині адмініструються Росією, продукують фейкові новини і мають згубні наслідки для українського суспільства. Тож в РНБО обговорюють шляхи вирішення цих проблем.

Про це Данілов написав про це у своєму X (Twitter).

Головне небезпека Telegram-каналів — анонімність

Данілов переконаний, що нині головна небезпека з якої випливає і базова вимога до Telegram-каналів, це деанонімізація їхньої діяльності. За його словами, відповідальні за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі.

"Які наслідки поширення "неназваними авторами", наприклад, фотографій результатів роботи ППО, пересування Сил оборони, дислокацій військових підрозділів – ми всі бачили і знаємо. Ціна такої "журналістської" роботи – життя десятків людей цивільних і військових", - наголосив Данілов.

Пропаганда РФ активно використовує Telegram-канали

Данілов каже, що російський режим перший почав використовувати і створювати Telegram-мережі для маніпулювання суспільною думкою, поширення дезінформації і діяльності в режимі фейк-ньюз. І на шляху опанування технологій Telegram-впливу Кремль досяг неабияких умінь.

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"На 2019 рік припадає пік активності російських спецслужб з інфільтрації в український інформаційний простір політичних Telegram-каналів, технологій, які у різних варіаціях були апробовані у 2014-15 роках на окупованих територіях. До цього часу в Україні популярна мережа Telegram-каналів, що адмініструются 85-м головним центром спеціальної служби гу гш зс рф (підрозділ психологічних операцій зс рф). Саме через ці канали нам розповідають про "зрив мобілізації", "провал контрнаступу", "зраду союзників", "втому Заходу" і як висновок – "необхідні поступки і перемовини", - розповів Данілов.

Готуючись до нападу 24 лютого 2022 року, російські спецслужби створили розгалужену мережу Telegram "троянських коней", які ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент. Цей процес створення, розкрутки і запуску контрольованих росіянами Telegram-проєктів йде постійно – вони адаптуються, враховують помилки, удосконалюються і витонченіше маскуються.

"Загроза впливу зі сторони путінського режиму на 10-мільйонну українську аудиторію користувачів Telegram нікуди не поділася. Вона постійна, вона над нами, як загроза ракетних ударів. Ми маємо про це пам’ятати!" - наголосив секретар РНБО.

Пріоритет - якісний український продукт

"Навіть зброю ворога можна і потрібно використовувати проти нього, протиставляючи замаскованому російському інформаційному сміттю якісний український продукт, який має авторів і відкриту редакційну політику, а не анонімних адміністраторів з московської підворітні", - каже Данілов.

За його словами, головний принцип у діяльності Telegram-каналів – перевірена інформація, об’єктивне висвітлення і патріотична позиція автора.

"Профілактика загрози – медіаграмотність і постійна робота з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій. Паралельно з цим має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті", - резюмував Данілов.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України створило тест з перевірки рівня кіберграмотності і вже запустило інструмент для самооцінки.

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