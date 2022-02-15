В роботі Ощадбанку стався збій: українці скаржаться на проблеми з мобільним банкінгом та проведенням платежів

В роботі Ощадбанку стався збій: українці скаржаться на проблеми з мобільним банкінгом та проведенням платежів

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У роботі державного "Ощадбанку" стався масштабний збій. Мобільний банкінг не працює, платежі не проходять. Про проблеми в роботі банку його користувачі повідомляють у соцмережах.

"Ощадбанк" інформує, що зазнав DDoS атаки. При цьому зазначаємо, що всі системи банку захищені та працюють у штатному режимі. Наразі спостерігається лише уповільнення входу до системи Ощад24/7 через додаткове навантаження на канали зв’язку. Приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності. Ми разом працюємо над тим, щоб відновити штатну швидкість роботи системи", - ідеться в повідомленні "Ощадбанку".

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО повідомив, що кібератака також здійснюється на "Приватбанк", сайти міноборони та Збройних сил України.