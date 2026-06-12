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- Укрaїнa
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У популярних соцмережах стався масштабний збій
Користувачі найбільше скаржаться на повну недоступність онлайн-ресурсів.
У п’ятницю, 12 червня, у роботі популярних соціальних мереж стався масштабний збій, який зачепив цілий світ. Не працюють Facebook, Instagram, Messenger та інші платформи мережі Meta.
Про це повідомляють користувачі онлайн-ресурсів.
Під час завантаження не відриваються сторінки месенджерів, також не оновлюються вкладки тощо.
Які соцмережі не працюють і чому
Як свідчать дані моніторингового сервісу Down for Everyone or Just Me, збій у роботі мережі Meta розпочався орієнтовно о 16:20 за київським часом. Фіксують такі проблеми:
повна недоступність ресурсів — 58% скарг
проблеми під час спроби авторизації — 22%
загальна помилка сервера — 20%
Не працюють такі соцмережі, як:
Messenger
Threads
TitTok
X
Користувачі з усього світу скаржаться на масштабний збій.
Офіційного коментаря корпорації Meta станом на 17:10 немає. Коли відновиться робота соцмереж — невідомо.
Раніше повідомляли, що в застосунку «ПриватБанку» стався збій. Проблему вирішили досить швидко.