У популярних соцмережах стався масштабний збій

Facebook / © pexels.com

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У п’ятницю, 12 червня, у роботі популярних соціальних мереж стався масштабний збій, який зачепив цілий світ. Не працюють Facebook, Instagram, Messenger та інші платформи мережі Meta.

Про це повідомляють користувачі онлайн-ресурсів.

Під час завантаження не відриваються сторінки месенджерів, також не оновлюються вкладки тощо.

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Які соцмережі не працюють і чому

Як свідчать дані моніторингового сервісу Down for Everyone or Just Me, збій у роботі мережі Meta розпочався орієнтовно о 16:20 за київським часом. Фіксують такі проблеми:

повна недоступність ресурсів — 58% скарг

проблеми під час спроби авторизації — 22%

загальна помилка сервера — 20%

Не працюють такі соцмережі, як:

Facebook

Messenger

Instagram

WhatsApp

Threads

TitTok

X

Користувачі з усього світу скаржаться на масштабний збій.

Офіційного коментаря корпорації Meta станом на 17:10 немає. Коли відновиться робота соцмереж — невідомо.

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Раніше повідомляли, що в застосунку «ПриватБанку» стався збій. Проблему вирішили досить швидко.

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