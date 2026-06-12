ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2655
Час на прочитання
1 хв

У популярних соцмережах стався масштабний збій

Користувачі найбільше скаржаться на повну недоступність онлайн-ресурсів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Facebook / © pexels.com

У п’ятницю, 12 червня, у роботі популярних соціальних мереж стався масштабний збій, який зачепив цілий світ. Не працюють Facebook, Instagram, Messenger та інші платформи мережі Meta.

Про це повідомляють користувачі онлайн-ресурсів.

Під час завантаження не відриваються сторінки месенджерів, також не оновлюються вкладки тощо.

Які соцмережі не працюють і чому

Як свідчать дані моніторингового сервісу Down for Everyone or Just Me, збій у роботі мережі Meta розпочався орієнтовно о 16:20 за київським часом. Фіксують такі проблеми:

  • повна недоступність ресурсів — 58% скарг

  • проблеми під час спроби авторизації — 22%

  • загальна помилка сервера — 20%

Не працюють такі соцмережі, як:

  • Facebook

  • Messenger

  • Instagram

  • WhatsApp

  • Threads

  • TitTok

  • X

Користувачі з усього світу скаржаться на масштабний збій.

Офіційного коментаря корпорації Meta станом на 17:10 немає. Коли відновиться робота соцмереж — невідомо.

Раніше повідомляли, що в застосунку «ПриватБанку» стався збій. Проблему вирішили досить швидко.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2655
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