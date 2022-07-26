В Росії 70 років створювали запаси боєприпасів: військовий експерт розповів, наскільки їх вистачить

У Росії є дуже великі запаси боєприпасів, які нараховують десятки тисяч тонн.

Росія має дуже великі запаси боєприпасів, які створювали щонайменше 70 років. Попри те, що ЗСУ знищують велику кількість складів із озброєнням окупантів, цих запасів росіянам вистачить на місяці активних бойових дій.

Про це під час телеефіру на каналі "FreeДом" заявив військовий експерт Сергій Грабський.

"Ресурси там дуже великі. Потрібно розуміти, що ці запаси створювалися впродовж щонайменше останніх 70 років. Такі запаси створювалися, створюються і є на території Російської Федерації, і ці запаси обчислюються десятками тисяч тонн боєприпасів", - сказав він.

За словами експерта, російське керівництво може ще достатньо довго забезпечувати цими боєприпасами своїх солдатів.

"Але треба розуміти, що їхня ефективність не дуже висока. Там досить великий відсоток "відмов", утім, по масі цих боєприпасів їх ще - достатньо багато", - каже Грабський.

За його словами, здебільшого боєприпаси везуть залізницею з глибинки Російської Федерації, а потім їх розподіляють.

"Тому, не дивлячись на наші заяви про те, що ми знищуємо достатньо велику кількість складів, - це лише частково допомагає нам утримати ситуацію. Ми вже утримуємо її досить добре, і попри поки що перевагу у боєприпасах з боку противника, ми вже можемо говорити про те, що противник вже не з таким успіхом і темпом намагається просуватися. В принципі, він вже ніде не просовується, окрім окремих ділянок фронту на Донбасі. Але, на жаль, треба розуміти, що ці запаси боєприпасів РФ ще дуже і дуже великі і їх вистачить ще на місяці активних бойових дій", - сказав експерт.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що військові ЗСУ знищили 50 російських складів боєприпасів росіян за допомогою HIMARS.

Читайте також: