В Росії для війни проти України мобілізують викладачів військових училищ - Генштаб

В Росії намагаються поповнити підрозділи, які зазнали втрат в Україні та сформувати резерви.

До них комплектують викладачів військових училищ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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"За наявною інформацією, на базі 36-ї окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, яка дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів. Комплектування офіцерських посад в зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища", - повідомили у Генштабі.

Раніше повідомлялось про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі. Російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми і прорахунки.

Нагадаємо, що українська IT-Армія зламала сайт групи Вагнера.Тепер усі персональні дані найманців стали відомі українським кібервійськовим.

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