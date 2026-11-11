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В Росії дрони атакували порт Усть-Луга, нічні обстріли України: головні новини ночі 11 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 листопада 2026 року:
Росія завдала подвійного ракетного удару по великому обласному центру: подробиці Читати далі –>
Імпічмент міністру оборони Трампа провалився: Гегсет уникнув усунення з посади Читати далі –>
Палає один із найбільших портів Росії на Балтиці: після удару дронів над Усть-Лугою здійнялася заграва Читати далі –>
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