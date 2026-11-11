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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1757
Час на прочитання
1 хв

В Росії дрони атакували порт Усть-Луга, нічні обстріли України: головні новини ночі 11 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Порт Усть-Луга

Порт Усть-Луга / © Fire Point

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 листопада 2026 року:

  • Росія завдала подвійного ракетного удару по великому обласному центру: подробиці Читати далі –>

  • Імпічмент міністру оборони Трампа провалився: Гегсет уникнув усунення з посади Читати далі –>

  • Палає один із найбільших портів Росії на Балтиці: після удару дронів над Усть-Лугою здійнялася заграва Читати далі –>

  • Росія масовано атакувала Кривий Ріг дронами: місто частково залишилося без світлата опалення Читати далі –>

  • Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху Читати далі –>

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