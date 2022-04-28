В Росії офіційно вирішили красти зерно і продукти з тимчасово окупованих територій України

У російському Красноярському краї депутати вирішили поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції шляхом незаконних поставок з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Відповідне рішення оприлюднила пресслужба Законодавчих зборів Красноярського краю (щоправда, згодом публікацію з сайту прибрали).

У повідомленні йшлося, про те, що в Красноярському краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а "нестача інших овочів та зернових культур внаслідок західних санкцій відчувається гостро не лише в Красноярському краї, але і на федеральному рівні".

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Тож "експропріація" українського зерна з території тимчасово окупованої Херсонської області стане одним із інструментів надання допомоги малим формам господарювання.

Голова російського комітету з агрополітики Владислав Зирянов заявив, що подібний "досвід" можуть підхопити і в інших регіонах Росії.

"Після досягнення всіх цілей "військової операції" РФ в Україні, збільшити обсяги постачання для внутрішнього російського споживача можна буде також за рахунок переміщення продовольства з інших південних регіонів, взятих під контроль", — заявив Зирянов.

Нагадаємо, що окупанти грабують сільськогосподарські підприємства Мелітополя та мають намір відбирати врожай у фермерів Херсонщини.

Також росіяни на окупованих територіях Луганщини примушують фермерів розпочати посівну.

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