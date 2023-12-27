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В Росії оголосили в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ: Олещук відреагував

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Олена КапнікОлена Капнік
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В Росії оголосили в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ: Олещук відреагував

Микола Олещук. / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Олещук наголошує - це доказ того, що його дії правильні.

Міністерство внутрішніх справ агресорки Російської Федерації оголосили у федеральний розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Про це повідомляють росЗМІ.

Олещука "заочно звинувачують в терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ". Втім, не відомо, якою статтею Кримінального кодексу країни ведеться розшук.

Командувача Повітряних сил у коментарі "Українській правді" прокоментував це рішення російського МВС. 

"Таке рішення "судової" системи злочинного режиму держави-терористки - це лише підтвердження того, що роблю все правильно, це підтвердження ефективності бойової роботи Повітряних сил", - наголошує Олещук. 

Нагадаємо, у Росії вже не вперше оголошують у розшук очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Йому вигадали "звинувачення" з цілої низки статей. У ГУР називають це підтримкою пропаганди.

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Дата публікації
Перегляди
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