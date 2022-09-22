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В Росії після оголошення мобілізації невідомі підпалили міську адміністрацію

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В Росії після оголошення мобілізації невідомі підпалили міську адміністрацію

В Росії почалися заворушення через мобілізацію.

В Тольяті, наприклад, незгодні намагалися спалити міську адміністрацію.

Про це в твітері повідомляє "Лентач".

"У ніч проти 22 вересня невідомі особи підпалили вхід до будівлі адміністрації", —йдеться в повідомленні.

Дописувачі прокоментували публікацію:

  • А пам'ятаєте, як висміювали "голодні ігри", кажучи про те, що в реальному житті не може бути, щоб у батьків відбирали дітей і відправляли їх на забій, і батьки при цьому не бунтували? Так ось…
  • Дорогі росіяни, можу вас запевнити, що проти "СОБРа" та "ОМОНа" шанси вижити в рази вище, ніж проти ЗСУ.
  • Який хороший добрий ранок.

Нагадаємо, в "ЛДНР" заявили, що готові провести свої "рефередуми" від 23 до 27 вересня цього року. Під час звернення 21 вересня диктатор Володимир Путін сказав, що підтримує проведення псевдореферендумів. Він заявив, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".   

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