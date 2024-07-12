В Росії після удару по "Охматдиту" закликали до нових вбивств цивільних

На російському ресурсі, близькому до Кремля, вийшла пропагандистська стаття.

На російському каналі "Царьград", що належить російському олігарху Костянтину Малофєєву, близькому до диктатора Володимира Путіна, вийшла стаття "Детская больница в Киеве - не случайность. Пора это признать и перестать бояться".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі український журналіст і блогер Денис Казанський.

Автор статті - кремлівський пропагандист Андрій Перла. У своєму тексті він заявив, що агресорка Росія навмисно вдарила по "Охматдиту" в Києві та цинічно закликав далі вбивати цивільних українців. Бо, з його слів, Україні немає мирного населення. Мовляв, всі вороги, а тому усіх необхідно вбити.

Казанський порівняв ситуацію у сучасній Росії з гітлерівським Третім Рейхом, де "відкрито закликали до геноциду євреїв"

"Тому що Росія – справжня нацистська держава. І це не фігура мови. Такі публікації – наочний цьому доказ", - наголосив журналіст.

На російському каналі "Царьград" вийшла стаття "Детская больница в Киеве - не случайность. Пора это признать и перестать бояться". Фото: Денис Казанський.

На російському каналі "Царьград" вийшла стаття "Детская больница в Киеве - не случайность. Пора это признать и перестать бояться". Фото: Денис Казанський.

На російському каналі "Царьград" вийшла стаття "Детская больница в Киеве - не случайность. Пора это признать и перестать бояться". Фото: Денис Казанський.

На російському каналі "Царьград" вийшла стаття "Детская больница в Киеве - не случайность. Пора это признать и перестать бояться". Фото: Денис Казанський.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила в дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером і частина руля цієї ж ракети.

Тим часом в адміністрації "фюрера" Володимира Путіна зробили зовсім іншу заяву. Мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.

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