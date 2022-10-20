В Росії почали новий шантаж ООН: "Перевірятимете постачання іранських БпЛА, скасуємо зернову угоду"

РФ почала погрожувати ООН припиненням "зернової" угоди. Причиною відмови вказують можливе розслідування про постачання до РФ іранських дронів.

Про це повідомляє Кореспондент. net.

Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що у відповідь РФ може "переглянути співпрацю" з ООН, зокрема – не продовжити зернову угоду. Відповідну заяву він зробив після засідання Ради безпеки ООН, під час якого Ірану було пред'явлено звинувачення у постачанні дронів-камікадзе Росії.

"Що стосується ролі секретаріату ООН, то він не має мандата розслідувати будь-що, що стосується виконання резолюції РБ ООН 2231. Ми сподіваємося, що секретаріат і сам генеральний секретар не порушать знову рішення Ради Безпеки ООН, не вийдуть за межі свого технічного мандату і утримаються від участі у будь-яких незаконних розслідуваннях. Інакше нам доведеться провести переоцінювання нашої співпраці з ними, що не відповідає нічиїм інтересам. Ми цього не хочемо, але іншого вибору не буде", - сказав дипломат.

Нагадаємо, угода про зернові коридори, укладена 22 липня представниками ООН, Росії, Туреччини й України, розрахована до 19 листопада. Після цього її мають переглянути.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця прокоментував погрозу Росії "переглянути співробітництво" з ООН у разі направлення до України експертів для перевірки іранських дронів, якими РФ вбиває мирних людей і руйнує інфраструктуру.

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