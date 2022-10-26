В Росії порушили кримінальну справу за образливі слова на адресу українців

В Росії вперше судитимуть громадянина за образу українців.
У Росії порушили кримінальну справу щодо образи українців. Це перший випадок від початку війни.
Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.
Фігурантом справи став житель Омська такий собі Микола Карнишов, який до цього вже був внесений до реєстру екстремістів та терористів.
Причиною кримінального провадження став його пост в "ВКонтакте" з "негативною оцінкою групи осіб, об'єднаних за ознакою приналежності до національності "українці".
Що саме було в пості - невідомо, оскільки він вже видалений, а його зміст не розкривається.
Раніше Миколу Карнишова вже штрафували на 10 тисяч рублів за образу за національною ознакою. Крім цього він отримав 2 роки умовно за пост у Мережі щодо ненависті до жінок.
Кримінальна справа проти Миколи Карнишова — перша з початку війни, пов'язана з висловлюваннями щодо ненависті до українців.
Нагадаємо, що раніше пропагандист Russia Today Антон Красовський закликав топити українських дітей і спалювати українців живцем у їхніх хатах. Через це з ним "припинили співпрацю" на каналі, а російські депутати закликали віддати його під суд за сказане.
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