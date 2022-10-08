В Росії розповіли свою версію про вибух на Кримському мосту: "паніки немає"

На Кримському мосту вранці 8 жовтня сталася пожежа - і виникла вона у результаті вибуху. За версією російського Національного антитерористичного комітету, стався підрив вантажного автомобіля.

Про це повідомляють російські засоби масвої пропагнади.

У комітеті наголошують, мовляв,"підрив вантажного автомобіля спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу". Саме через це, повідомляють, частково обвалилися два автомобільні прольоти Кримського мосту, але арку над судноплавною частиною мосту не пошкоджено. Рух автомобільною та залізничною частинами переправи обмежено.

Своєю чергою, спікер Держради Криму Володимир Константинов звинуватив в інциденті "українських ванталів". Мовляв, "дотягнулися" до мосту. Він зауважив, що його оперативно відновлять. Тим часом президент-диктатор Влодимир Путін доручив створити урядову комісію "у зв'язку з надзвичайною подією" на Кримському мості.

Крім того, за словами "глави Криму" Сергія Аксьонова, поромна переправа між Кримом та Краснодарським краєм почне працювати 8 жовтня.

Що відомо про "бавовну" на Кримському мосту

Довгоочікувана "бавовна" сталася у суботу вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту. Спочатку російські окупанти повідомили про пожежу. Мовляв, айнялася цистерна з паливом. Втім, деякх фото видно, що добряче пошкоджено дорожнє полотно.

З відео та фото у Мережі, видно, що "забавовнило" на Кримському мосту потужно. Пожежа на переправі велика, над переправою здійнявся сильний чорний дим.

Читайте також: