В Росії "виловлюють" окупантів, які втекли під час контрнаступу ЗСУ, щоб покарати і повернути назад

В Росії вирішили "відловити" тих, хто втік з Харківщини на територію Бєлгородської області.

їх планують покарати за відступ та силоміць повернути на позиції.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Також читайте Російські окупанти втікали з Балаклії до Луганська пішки — перехоплення

"Після розгрому Силами оборони України підрозділів 200 окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, місто Печенга) Північного флоту, які дислокувалися у північній частині Харківської області, військовослужбовці, що вціліли, втекли на територію Бєлгородської області РФ. Зараз, керівництвом бригади здійснюється пошук військовослужбовців, що втекли, по всій області з метою покарати винних у втечі і повернути в дію вцілілі підрозділи", - проінформував журналіст.

нагадаємо, що у ЗС РФ почали шукати винних у провалі на Харківщині. Репресії чекають на офіцерів через втрачені позиції та техніку.

Читайте також: