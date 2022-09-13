Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Росії "виловлюють" окупантів, які втекли під час контрнаступу ЗСУ, щоб покарати і повернути назад

Дата публікації
Перегляди
1471
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Росії "виловлюють" окупантів, які втекли під час контрнаступу ЗСУ, щоб покарати і повернути назад

Фото: Associated Press

В Росії вирішили "відловити" тих, хто втік з Харківщини на територію Бєлгородської області.

їх планують покарати за відступ та силоміць повернути на позиції.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Після розгрому Силами оборони України підрозділів 200 окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, місто Печенга) Північного флоту, які дислокувалися у північній частині Харківської області, військовослужбовці, що вціліли, втекли на територію Бєлгородської області РФ. Зараз, керівництвом бригади здійснюється пошук військовослужбовців, що втекли, по всій області з метою покарати винних у втечі і повернути в дію вцілілі підрозділи", - проінформував журналіст.

нагадаємо, що у ЗС РФ почали шукати винних у провалі на Харківщині. Репресії чекають на офіцерів через втрачені позиції та техніку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація