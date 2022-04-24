"В Росії все було б інакше. Ніхто б не займався волонтерством": окупанти заздрять самоорганізації українців

"В Росії все було б інакше. Ніхто б не займався волонтерством": окупанти заздрять самоорганізації українців

Окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області.

На окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги, чим дивують окупантів, які перебувають на захоплених територіях.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської "допомоги".

У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку, бо ситуація з водопостачанням напружена.. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.

"Відомо, що впродовж 21–23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях. При цьому, окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області.

"В Росії все було б по-іншому. Ніхто б не займався волонтерством", - говорять окупанти місцевим жителям.

Нагадаємо, що росіяни продовжують вести інформаційно-психологічний вплив на жителів окупованих територій, погрожують місцевому населенню та створюють проросійські органи влади.