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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Росії заявляють, що в Україні майже не лишилось полонених окупантів: реакція ГУР

У розвідці спростовують заяви росіян про "десятки тисяч" українських полонених.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Обмін полоненими.

Обмін полоненими. / © Володимир Зеленський

Заяви Російської Федерації про те, що після обміну в межах домовленості “тисячу на тисячу” в України нібито вже майже не лишилось російських військовополонених, неправдиві.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

З його слів, подібні твердження російської сторони - це брехня, “яка навмисно розганяється з приводом посіяти паніку, зневіру всередині українського суспільства”. Окрім того, таким діями Москва намагається посилити ура-патріотичні настрої всередині країни-агресорки Росії.

Представник розвідки наголошує, що “десятків тисяч” українських полонених у Росії немає, а тисячі російських полонених в Україні - є. Ба більше - обмінний фонд буде поповнюватись.

“Ми не коментуємо конкретні цифри, але йдеться про тисячі російських окупантів в українському полоні”, - каже Юсов.

Зауважимо, після першого етапу великого обміну у травні пропагандистський Telegram-канал Mash заявив, мовляв, у полоні в Україні залишилось нібито лише близько 1300 військовослужбовців Росії, натомість, з їхніх слів, а полоні РФ – "майже 10 000" українських воїнів.

Нагадаємо, обміни полоненими між Україною та РФ активізувалися після переговорів у Стамбулі 16 травня та 2 червня. Зокрема, минулого місяця відбулося три етапи за формулою “тисячу на тисячу”.

Під час другого раунду у Туреччині сторони також домовилися про повернення тіл шести тисяч загиблих військових з обох боків. За результатами репатріаційних заходів до України вже повернули кілька тисяч тіл. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, їхня ідентифікація може тривати понад рік, адже Росія ускладнює повернення тіл українців.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що РФ пропонувала обмінювати їхніх полонених військових на викрадених українських дітей.

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