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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1448
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1 хв

В Росії засмутилися, що світ більше не боїться погроз про Третю світову

У Росії заявили, що світ надто спокійно сприймає розмови про загрозу глобального конфлікту.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

У Росії висловили невдоволення тим, що світова спільнота дедалі спокійніше реагує на риторику Кремля щодо Третьої світової війни.

Про це повідомило російське пропагандистське ЗМІ.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що «розмови про загрозу Третьої світової стали буденними», і назвав це «сумним явищем», особливо в умовах «підйому реваншистських настроїв у Європі».

Нагадаємо, Кремль заявив про припинення мирних переговорів з Україною.

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