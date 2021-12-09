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В Росії заявили про загрозу від українського корабля "Донбас": Київ поки не коментує

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В Росії заявили про загрозу від українського корабля "Донбас": Київ поки не коментує

Український мілітарний портал

Поки невідомо, чи дійсно корабель ВМС ЗСУ "Донбас" рухається до Керченської протоки.

У ФСБ РФ заявили, що начебто корабель "Донбас" Військово-морських сил України рухається у бік Керченської протоки.

Про це інформує пресслужба російської ФСБ.

Країна-агресорка заявила, що вимагає від українського корабля змінити курс, проте екіпаж "Донбасу" начебто не реагує. Росіяни стверджують, що корабель знявся з рейду порту "Маріуполь" і висунувся у напрямку Керченської протоки. 

"Наразі "Донбас" перебуває на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує. Вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавання", - йдеться у повідомленні російської ФСБ.

Українська Держприкордонслужба і ВМС ЗСУ поки не коментують цю інформацію.

Своєю чергою українські політики заговорили про ймовірну провокацію Росії на тлі розмови президентів Байдена та Зеленського.

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