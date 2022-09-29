В Росії заявили, що вимагатимуть екстрадиції звільнених з полону "Азовців"

В Росії заговорили про екстрадицію бійців "Азову", яких звільнили з полону.

На думку російської влади, бійці мають відповідати за свої "злочини" перед законом, незважаючи на те, в якій країні вони перебувають.

Про це заявив речник палати російського парламенту В'ячеслав Володін, повідомляє ТАСС.

"Визволили солдатів - молодці, довелося обміняти їх на азовців - отже, цей азовець має бути екстрадований вже з території іншої держави, щоб він все одно відповів перед законом", - сказав Володін.

Він додав, що головне завдання при обмінах полоненими – це звільнення максимальної кількості російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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