В Росії заявили, що всиновили вже понад 300 дітей-сиріт з України

У Росії усиновили вже 350 дітей-сиріт із Донбасу, заявила уповноважена з прав дитини в Росії Ганна Львова-Бєлова

Про це повідомляє "Медуза".

За словами російської омбудсменки, ще тисяча дітей з анексованих псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР" очікують усиновлення.

"Ми можемо посприяти в організації зустрічі або, наприклад, привезти дітей, бо там неспокійна ситуація, і не кожна сім'я зможе доїхати [до дитини для особистого знайомства]", — сказала вона.

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що від початку повномасштабного вторгнення РФ депортувала з України понад 7 тисяч дітей. Лише 51 дитину вдалося повернути.

Раніше російський пропагандист Антон Красовський заявив, що треба топити в Тисині українських дітей.

Читайте також: