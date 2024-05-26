В Румунії затримали двох громадян України, які напали на прикордонника на Закарпатті: подробиці

Нападниками виявилися мешканці Запоріжжя у віці 31 та 36 років.

Прикордонники Румунії затримали двох громадян України. Їх підозрюють у нападі на українського прикордонника на Закарпатті.

Про це пише видання “Локатор-Медіа”.

Як стало відомо, інцидент стався у Рахівському районі. Там на ділянці “Ділове” відбулося спрацювання сигнальної міни. Прикордонники зреагували на нього та виявили поблизу двох чоловіків.

Щоб спіймати порушників, прикордоннику довелося здійснити два попереджувальні постріли зі зброї у повітря. Проте їх це не зупинило. Натомість вони напали на правоохоронця, відібрали у нього пістолет, здійснили в його бік п’ять пострілів та втекли в напрямку Румунії. Там їх вже згодом затримали румунські прикордонники.

Нападниками виявилися мешканці Запоріжжя у віці 31 та 36 років.

“Наразі правоохоронні органи готують матеріали для естрадиції мешканців Запоріжжя з Румунії. В Україні запоріжцям за погрози та насильство щодо працівника правоохоронного органу загрожує кримінальна відповідальність”, - пише видання.

Нагадаємо, що двоє чоловіків, яких було виявлено поблизу кордону на Закарпатті, напали на прикордонника, відібрали його пістолет та втекли на територію Румунії.

Читайте також: