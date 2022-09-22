В СБУ назвали агентурні мережі, які викрили під час розслідування справи Медведчука

Під час розслідувань справи "кума Путіна" Вітора Медведчука СБУ виявила чимало інформації про російські агентурні мережі та їхніх учасників. Зрадників викрили та затримали.

Про це на брифінгу розповів в.о. голови СБУ Василь Малюк.

За його словами, правоохоронці:

викрили агентурну мережу так званого "Професора", яка діяла в Одеській та Івано-Франківській областях. Агенти займалися збором інформації і передачею її до російських спецслужб.

затримали "крота" – посадовця Кабінету Міністрів, керівника одного з відділів, який передавав ворогу інформацію, зокрема секретну. Щодо нього вже є вирок суду – зловмисник засуджений до 12 років позбавлення волі.

викрили агентурну мережу, яка діяла на території Хмельниччини та Івано-Франківщини. Її завданням був не лише збір інформації, а й підготовка до створення там відповідних квазіреспублік. Наразі окремі фігуранти вже ув’язнені.

"Також ми попередили можливе встановлення спеціальних технічних засобів в кулуарах ВР. Росія через своїх спецслужбістів хотіла займатися збором інформації безпосередньо серед нардепів. СБУ цього не допустила", – наголосив Василь Малюк.

Він запевнив, що СБУ здобула максимум важливої інформації у цій справі. Малюк пояснив, що обмін Медведчука не перешкоджає як подальшому судовому розгляду у провадженнях, де фігурує "кум Путіна", так і ухваленню судових рішень, призначенню покарання та конфіскації арештованого майна.

Раніше у СБУ та ГУР розповіли, навіщо Росія обміняла Медведчука і як його можуть використати.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото). 200 наших героїв обміняли на "кума Путіна" Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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