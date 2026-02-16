В СБУ попередили українців: РФ активізувала спроби вербування під "чужим прапором"

СБУ / © СБУ

Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців «під чужим прапором», — коли ворог видає себе за співробітників правоохоронних органів України і змушує готувати підпали, теракти та диверсіїю

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

У відомстві пояснили, що стоїть за такими діями росіян:

телефонують чи пишуть людям і представляються співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів використовують сайти знайомств для отримання персональних даних шантажують кримінальною відповідальністю (наприклад, за нібито «купівлю медичних препаратів на російських сайтах») ⁠вимагають гроші нібито за закриття фейкових «кримінальних проваджень» схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.

«Крім цього, росіяни для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств. Представники ворожих спецслужб створюють фейкові жіночі акаунти, спілкуються з українськими чоловіками і виманюють їхні персональні дані та контакти. Згодом з користувачем сервісу зв’язується російський куратор, який видає себе за „співробітника Служби безпеки України“ і звинувачує у співпраці з РФ. Приводом виступає спілкування з „фейковою“ дівчиною, яка нібито „пов’язана з ворожими спецслужбами“. Щоб уникнути „відповідальності“, фігуранту пропонують співпрацювати», — пояснили в СБУ.

Завербованих таким чином громадян змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.

Служба безпеки України вчергове закликає громадян дотримуватись інформаційної гігієни, а також з пересторогою ставитися до контактів з невідомими особами.

