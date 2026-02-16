- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 2 хв
В СБУ попередили українців: РФ активізувала спроби вербування під "чужим прапором"
Росіяни видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.
Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців «під чужим прапором», — коли ворог видає себе за співробітників правоохоронних органів України і змушує готувати підпали, теракти та диверсіїю
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
У відомстві пояснили, що стоїть за такими діями росіян:
телефонують чи пишуть людям і представляються співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів
використовують сайти знайомств для отримання персональних даних
шантажують кримінальною відповідальністю (наприклад, за нібито «купівлю медичних препаратів на російських сайтах»)
вимагають гроші нібито за закриття фейкових «кримінальних проваджень»
схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.
«Крім цього, росіяни для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств. Представники ворожих спецслужб створюють фейкові жіночі акаунти, спілкуються з українськими чоловіками і виманюють їхні персональні дані та контакти. Згодом з користувачем сервісу зв’язується російський куратор, який видає себе за „співробітника Служби безпеки України“ і звинувачує у співпраці з РФ. Приводом виступає спілкування з „фейковою“ дівчиною, яка нібито „пов’язана з ворожими спецслужбами“. Щоб уникнути „відповідальності“, фігуранту пропонують співпрацювати», — пояснили в СБУ.
Завербованих таким чином громадян змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.
Служба безпеки України вчергове закликає громадян дотримуватись інформаційної гігієни, а також з пересторогою ставитися до контактів з невідомими особами.
Куди звертатися:
Чат-бот «Спали» ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot
Тел.: 0 800 501 482
Email: callcenter@ssu.gov.ua