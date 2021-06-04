В СБУ повідомили, що справу щодо ексрегіонала Левченка закрито, його знято з розшуку

Левченко виграв справу проти України в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

За поданням старшого слідчого Національної поліції України оперативно-розшукову справу щодо колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Миколи Левченка було закрито, його зняли з розшуку.

Про це у п'ятницю, 4 червня, повідомили в пресцентрі СБУ, пише "Інтерфакс-Україна" .

"Що стосується повернення в Україну колишнього народного депутата Миколи Левченка, то це пов'язано з тим, що в 2021 році за поданням старшого слідчого Нацполіції оперативно-розшукову справу щодо нього було закрито, а Левченка знято з розшуку", - йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадали, що стосовно цієї особи відомство в 2014 році розпочало кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.110 і ч.3 ст.161 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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У 2015 році йому було повідомлено про підозру, Апеляційний суд Києва надав дозвіл на його затримання.

"Однак згодом Генеральна прокуратура України передала провадження слідчим Національної поліції. Процесуальний керівник у справі у квітні 2020 року прийняв рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а в лютому поточного року слідчі Нацполіції самі ухвалили рішення про закриття кримінального провадження взагалі. Водночас служба безпеки України відстоює позицію, що особи, які своїми діями сприяли країні-агресору, мають понести покарання в межах закону. СБУ продовжуватиме роботу в цьому напрямі", - наголосили в СБУ.

Раніше адвокат екснардепа Олег Курчин повідомив, що Левченко виграв справу проти України в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

"Адвокатське об'єднання "Курчин і Партнери" виграло справу в ЄСПЛ проти України в інтересах Миколи Левченка і зобов'язало виплатити компенсацію клієнту в сумі 1100 євро, чим поставило крапку в справах, які були внесені до ЄРДР", - написав адвокат на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом 31 травня ЗМІ з посиланням на власні анонімні джерела зарясніли повідомленнями про оголошення Вільнюсом проросійського блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють в державній зраді, персоною нон-ґрата. Інші видання вказували, що Шарія ще й позбавили статусу біженця, яке той отримав ще за часів Януковича. ЗМІ писали, що це нібито сталося ще 10 травня 2021 року.

Новини світу: Литва позбавила Анатолія Шарія статусу біженця

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