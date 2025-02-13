В СБУ прокоментували запровадження санкцій проти Порошенка, Коломойського та ще трьох осіб

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України у середу, 12 лютого, ухвалила рішення про впровадження економічних санкцій проти п'яти фізичних осіб. Зокрема під безстрокові санкції потрапили громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський та громадяни України Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дегтяренко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами пропозиції щодо запровадження санкцій були винесені на підставі наявних загроз державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також з огляду на створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб.

Які санкції будуть застосовані

Дегтяренко уточнив, що йдеться про блокування активів, запобігання виведенню капіталів з України, заборону на здійснення оборонних закупівель та придбання земельних ділянок, позбавлення державних нагород та інші санкції.

"Всі вони перераховані в указі президента, і я хочу підкреслити, що ці обмеження введено безстроково", – підкреслив речник СБУ.

Кримінальні провадження проти підсанкційних осіб

Він нагадав, що більшість з осіб, проти яких запроваджено санкції, вже є фігурантами кримінальних проваджень.

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"Досудовим розслідуванням цих справ займається не тільки СБУ, а й інші правоохоронні або антикорупційні органи. Якщо говорити про ті кримінальні справи, які розслідує СБУ, то, наприклад ви знаєте, що Порошенко та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. За даними слідства, під час виконання повноважень президента, високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік. Також за матеріалами СБУ, Коломойському повідомлено про підозру в легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо", – додав речник.

Він також зауважив, що розслідування кримінальних справ тривають, а їх результати у свій час будуть повідомлені громадськості. Водночас речник не повідомив, чи готує влада нові санкції проти інших осіб.

"СБУ – це та служба, яка звикла звітувати про результати своєї роботи, а не анонсувати їх", – підкреслив Артем Дегтяренко.

Нагадаємо, Порошенко підтвердив, що РНБО запровадила проти нього санкції. Нардеп заявив, що це рішення "не стало для нього новиною". Порошенко назвав санкції РНБО "антиконституційним і політично вмотивованим рішенням".

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