В СБУ відсторонили працівника-любителя російського шансону, який побився з військовими

Працівника департаменту військової контррозвідки СБУ Дмитра Сивака відсторонили від виконання службових обовʼязків. Раніше стало відомо, що він вчинив бійку з військовими у ресторані Вінниці через зауваження щодо російського шансону.

Про це повідомляє NV із посиланням на пресслужбу СБУ.

Згідно з опублікованою інформацією, Сивака відсторонили від виконання обовʼязків і вивели у розпорядження командира. Тобто цього працівника не звільнили з роботи, однак виконувати свої обов’язки він не зможе.

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Окрім того, підрозділи внутрішньої безпеки СБУ проводять службове розслідування щодо фактів, поширених у ЗМІ щодо працівника спецслужби. У відомстві наголосили, що згадана в медіа поведінка не гідна військового.

Очільник СБУ Василь Малюк наголосив, що очищення служби від таких елементів – системний процес, який посилився від початку повномасштабної війни, і є одним з ключових пріоритетів у роботі спецслужби сьогодні.

Що відомо про бійку між працівниками СБУ та військовими

У вінницькому ресторані 4 листопада виникли конфлікт і бійка між працівниками військової контррозвідки СБУ та військовим, який служив на передовій. Усе через російський шансон, який звучав на святкуванні дня народження Сивака. Його гостям зробили зауваження гості військового, який також святкував день народження у цьому ресторані. Після цього і виникла бійка. Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство".

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