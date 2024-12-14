В селі Івано-Франківської області ракета влучила у будинок: фото

У п'ятницю, 13 грудня, під час масованої атаки на Івано-Франківську область російська ракета влучила у будинок одного із населених пунктів Бурштинської громади.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

Російська ракета пошкодила житловий будинок і не вибухнула. У будівлі зруйновано дах, стіни й вікна. За словами власника будинку 81-річного Остапа Курляка, ракета влучила у третій поверх будинку. Сталося це у проміжку між 8:00 і 8:30. гучний звук від удару.

"Якби вона вибухнула, то з хати б нічого не залишилося. І мене, зокрема. Я одягнувся, подумав, що недалеко від мене, біля дому. Я відчув потужний вибух. Розтрощило четверту частину хати. Вибух був дуже сильний", - згадує чоловік.

Будинок Остапа Курляка зазнав руйнувань від російських атак не вперше. Два тижні тому, після ракетної атаки, в його оселі вибило дев'ять вікон.

Тим часом голова Бурштина Василь Андрієшин повідомив, що цей будинок - єдина цивільна будівля у громаді, яка зазнала пошкоджень внаслідок атаки 13 грудня.

Наслідки ракетного удар РФ по Прикарпатті 13 грудня. / Фото: Суспільне

Наслідки ракетного удар РФ по Прикарпатті 13 грудня. / Фото: Суспільне

Нагадаємо, 13 грудня Росія масовано атакувала ракетами Прикарпаття. Місцева влада заявила, що Івано-Франківська область зазнала наймасованішого удару за час повномасштабної війни.

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