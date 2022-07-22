В сенаті США з'явився проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом

У резолюції підтримуються трибунали для притягнення російських військових та Кремля до відповідальності.

В сенаті США з'явився проєкт резолюції про визнання дій Російської Федерації в Україні геноцидом українського народу.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У резолюції підтримуються міжнародні кримінальні розслідування та трибунали для притягнення військових рф та політичного керівництва рф до відповідальності за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид", - зазначив Єрмак.

За його словами, українська влада збирає докази військових злочинів росіян.

"Наповнюється Книга катів українського народу. Є повне взаєморозуміння з нашими союзниками. Росіяни відповідатимуть за все зло проти українців", - сказав очільник ОП.

Нагадаємо, напередодні ввечері, 21 липня, президент Володимир Зеленський повідомив, що семеро сенаторів США представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. У резолюції зазначено, що примусова депортація до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України.

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