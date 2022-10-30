В Севастопольській бухті безпілотниками було уражено щонайменше 3 російські кораблі: розслідування GeoConfirmed

29 жовтня у Севастопольській бухті пролунали вибухи. Російські окупанти повідомили, що Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників", а силам ППО вдалося збити всі БпЛА. Згодом у Міноборони РФ повідомили про пошкодження морського тральщика "Іван Голубець" та РЛС фрегата "Адмірал Макаров".

Про те, що відбулося в Севастопольській бухті повідомили в OSINT-розслідуванні спільноти GeoConfirmed в твітер.

Дослідники проаналізували наявні відео і підтвердили атаку безпілотників та те, що росіяни намагалися їх збити з двох різних позиції, зокрема, й з вертольота.

Також на відео потрапила атака на кораблі "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович" і на тральщик "Іван Голубець". За версією дослідників GeoConfirmed, скоріш за все БПЛА потрапили у ціль.

"Зйомка перервалася, коли, імовірно, безпілотник вдарився об судно і вибухнув", - йдеться у повідомленні розслідувачів.

Також на відео потрапив тральщик "Іван Голубець", у який теж, ймовірно врізався безпілотник. За даними Міноборони Росії, судно отримало "незначні пошкодження".

На підставі відзнятого матеріалу розслідувачі GeoConfirmed зробили висновок, що для атак кораблів РФ було використано від 6 до 8 надводних безпілотників - вони прорвали оборону Севастопольської бухти і вразили щонайменше 3 кораблі. Припускають, що 2 БпЛА були знищені.

"USV дійсно був у бухті між кораблями, шукаючи свою ціль. На підставі кадрів можна зробити висновок, що він перебував поблизу щонайменше чотирьох кораблів і для атаки на ціль зробив майже розворот", - зазначають розслідувачі.

GeoConfirmed Investigation.



What happened in Sevastopol, Crimea?

A @GeoConfirmed thread.



We gathered a lot of footage en we will number our tweets xx/



Thx @TilmanPlan4Risk for this picture.



01/ pic.twitter.com/bJ4A3rcp1P — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

Нагадаємо, що військовий експер Олександр Коваленко розповів, що в Севастополі були уражені корабль "Адмірал Макаров", який є носієм крилатих ракет "Калібр" та тральщик "Аквамарин-М" – "Іван Голубець", який брав безпосередню участь у мінуванні економічної зони України.

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