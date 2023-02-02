В школах Івано-Франківська можуть скоротити канікули: коли відновлять навчання

Канікули розпочалися 26 грудня.
Школи в Івано-Франківську можуть відновити навчальний процес вже 13 лютого, а не 26 лютого, як планувалося раніше. До слова, на канікули учні пішли ще 26 грудня.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
“Ми попередньо про це поговорили, але ще відслідковуємо ситуацію зі світлом, теплом і безпекою. Тобто діти підуть від 13 лютого. Ми вже готуємося. хотіли трохи довше, але, думаю, буде від 13 лютого”, – зазначив мер.
За його словами, в місті також зменшилася захворюваність на грип та ГРВІ. Це також один з чинників, який дозволяє 13 лютого розпочати дітей на навчання.
Разом з тим Марцінків наголосив, що станом на сьогодні плани саме такі - повернути дітей за парти вже через два тижні.
Нагадаємо, навчання у школах Києва після тривалих зимових канікул відновилося 30 січня. 97% столичних шкіл, які мають укриття, відновлююь навчання у змішаному форматі – як онлайн, так і офлайн.
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