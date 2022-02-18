В школах Одеси скасовують дистанційку: коли учні повернуться за парти

У місці запровадили дистанційне навчання 27 січня.
В Одесі скасовують дистанційне навчання в школах.
Про це повідомила директорка міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич, пише Думська.
Від понеділка, 21 лютого, учні можуть врешті-решт знову сісти за шкільні парти. Втім, можливість дистанційного формату навчання все ж зберігається.
"Якщо батьки хочуть подовжити дистанційне навчання, їм необхідно повідомити про це адміністрації школи. Дитина буде вчиться онлайн у складі "збірного" класу", - наголосила вона.
До слова, в Одесі перейшли на дистанційну форму навчання ще 27 січня. Таке рішення ухвалила місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Дітей відправили по домівках, аби запобігти масовому інфікуванню. Йшлося тоді не лише коронавірусом. Діти масово хворіли на гострі респіраторні захворювання і на грип.
Як повідомлялося, якість дистанційної освіти викликала масу зауважень і обурень: короткі уроки, не у всіх є комп'ютери, не скрізь - Інтернет. А під час чергової хвилі "ковіду" у школах банально бракує вчителів, які теж масово хворіють, а уроків, відповідно - немає взагалі. Про те, що робити у цій ситуації - у матеріалі ТСН.
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