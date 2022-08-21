В шльопках і шортах забрали на фронт: в "ЛНР" мобілізують пацієнтів лікарень з переломами рук та ніг

У так званій "ЛНР" вже майже не залишилося чоловічого населення, бо всіх мобілізують на фронт.
Військкомати загалом виловлюють їх на вулиці, але останнім часом просто забирають з палат лікарень.
Про це в Мережі розповіла дружина одного з "мобілізованих".
"Сьогодні мого чоловіка, який лежить на стаціонарі в лікарні м. Алчевськ забрали на фронт. Після крапельниці його відпустили скупатися додому, на вулиці його затримали і, не слухаючи нічого, відправили до Білого (селище Луганська область). Разом з ним забрали хлопця з переломом кістки п'яти, що пересувається з паличкою. Зараз у Білому натовп людей із гіпсами, переломами рук, ніг тощо. Нічого не хочуть чути. Чоловіків в шльопках і шортах збираються відправляти на фронт", - розповіла жителька так званої "ЛНР".
Те, що відбувається, вона назвала свавіллями та прямим порушенням свободи та прав людини. Вона також звернулася до підписників пабліку з питанням, що робити в такій ситуації.
Користувачі мережі прокоментували написане:
- Кажуть, або до Генпрокуратури або до військової комендатури.
- Невже ви справді вірите, що вам хтось допоможе?
- Хм. А коли у 2014 році співпрацювали з окупантами, лягали перед українською бронетехнікою, проводили референдуми, ви про права та закони не думали. Немає у вас прав, жодних. Всі свої права і свободи ви проміняли на "путін введи" та "незалежність". А розплачуватиметеся десятиліття. І ви, і ваші діти.
- Хотіли "руський мір" – отримуйте.
- Я стикався. Це не на довго. Незабаром чоловіка повернуть додому у пакеті і все буде гаразд. Не хвилюйтесь.
- Хто вам сказав, що у Луганді існують права людини? Рашка тупо геноцидить мужиків із окупованих територій.
- А здається за що боролися на те і напоролися. Тільки в Україні ви качали права, а зараз безправні.
- Ваша мрія збулася, ви на Росії, насолоджуйтесь...
Нагадаємо, що в РНБО пояснили, чому "мобілізовані" в ОРДЛО відмовляються воювати одне за одного.
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