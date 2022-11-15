"В Сирії росіяни здійснили інтервенцію дуже дешево": депутат Європарламенту про те, чи зможе РФ повторити в Україні сирійський сценарій

Війна в Україні не буде тривати роками, а РФ не вдасться повторити тут сирійський сценарій.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів чинний депутат Європарламенту, а в минулому – міністр національної оборони та закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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"В Сирії була громадянська війна, де росіяни здійснили інтервенцію дуже "дешево" (тобто, це не коштувало їм багато з точки зору вкладених ресурсів – ред.) з якоюсь дуже грубою зброєю. Те, що ми бачимо зараз, (в Україні – ред.) - це національно-визвольна боротьба. Є спосіб закінчити цю війну й без переговорів. Росія повинна піти з України чи через власне бажання, чи через тиск", - сказав сікорський.

Він додав, що найлегше було б, якби Україна просто повернула свою міжнародно визнану територію, а потім зупинилася.

"Ви знаєте, що навіть після цього залишаться проблеми: військові злочини, репарації, викрадені діти, депортоване населення. Але ви принаймні зможете почати відбудовувати свою країну. Але, якщо, з іншого боку, ви вирішите, що час не на вашому боці, тому ви вирішите розпочати переговори, ніхто вас у цьому також не звинувачуватиме. Ми повинні допомогти вам у тому, чого саме ви хочете досягти", - сказав депутат Європарламенту.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон поспілкувався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він закликав його надоумити Путіна "повернутися за стіл переговорів" щодо війни РФ проти України.

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