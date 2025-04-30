СБУ викрила більшість незаконних оборудок, пов’язаних з постачаннями для ЗСУ / © СБУ

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Служба безпеки України викрила більшість незаконних оборудок, пов’язаних з постачаннями для ЗСУ.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький, коментуючи затримання постачальників неякісних мін.

Експерт підкреслює, що СБУ продовжує карати тих, хто робить спроби наживатися на війні. «СБУ підтверджує статус правоохоронного органу, який найефективніше бореться з корупцією. Саме Служба викрила більшість незаконних оборудок, пов’язаних з постачаннями для ЗСУ. Знищення подібних „тилових схем“ — один із пріоритетів для підлеглих Малюка», — вважає Голобуцький.

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Коментуючи затримання постачальників бракованих мін, експерт акцентує, що затримано всіх, хто був причетний до цієї схеми. «Крім очільників держпідприємства, також затримано екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу. Зараз Україна все більшу ставку робить на власне виробництво зброї. Тому викорінення таких схем — питання національної безпеки і виживання держави», — пише політолог.

«СБУ захищає обороноздатність України не тільки на фронті, але і в середині держави. На совісті викритих ділків не просто вкрадені гроші, але й отримані ЗСУ неякісні снаряди, а це — життя наших військових. Подібні афери підривають обороноздатність Сил оборони», — резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині СБУ затримала гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію боєприпасів, що виявилися непридатними до бойового застосування.

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