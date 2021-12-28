В смертельній автотрощі в Івано-Франківській області загинули двоє людей: фото

В ДТП загинули двоє осіб, які перебували в автомобілі Ford.
Сьогодні вранці, 28 грудня, в ДТП у місті Снятин Коломийського району Івано-Франківської області загинули двоє людей, ще двох госпіталізували. Повідомлення про аварію рятувальники отримали о 06:20 год.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Івано-Франківської області.
В ДТП зіткнулись двоє легкових автомобілів Ford та Mercedes.
"Прибувши до місця виклику, працівники Служби порятунку провели заходи щодо деблокування за допомогою спеціального інструменту, одного постраждалого з автомобіля Mercedes, якого в подальшому було передано працівникам екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Ще одного постраждалого до прибуття рятувальників госпіталізували до лікувального закладу.
Надзвичайникам довелось деблокувати двох загиблих осіб із автомобіля Ford.
"Також рятувальники від’єднали клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загорянню", - зазаначили в ДСНС.
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