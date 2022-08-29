В смертельну ДТП на Прикарпатті потрапили рейсовий автобус та легкових: є загиблий та 16 постраждалих

В автобусі перебувало 22 людини, 16 госпіталізували, 6 з них - діти. Чоловік з легкового авто - не вижив.

У неділю, 28 серпня, у селі Назавизів Надвірнянського району Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП. В аварії зіткнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль, внаслідок чого загинув чоловік, ще 16 постраждалих з автобуса госпіталізували.

Як поінформували в ДСНС області, повідомлення про ДТП рятувальники отримали о 19:19 год.

"Відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля. В легковому автомобілі було виявлено чоловіка без ознак життя", - поінформували надзвичайники.

16 постраждалих з автобуса було доправили до лікувального закладу, з них шестеро - діти. Загалом в автобусі перебувало 22 людини.

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