В Сочі в окупованому Криму відпочивальники дістали з моря протикорабельну міну

У тимчасово окупованому Криму шторм викинув морську міну на пляж у Сочі. Попри загрозу, відпочивальники наближалися до неї й навіть викочували на берег.

Про це повідомили росЗМІ.

На відео зафіксовано, як троє чоловіків перекочують протикорабельну міну по пляжу, тримаючись за детонатори. До них приєднуються інші відпочивальники, а решта спостерігають за ситуацією, залишаючись у небезпечній зоні. Інцидент стався нібито в районі Адлера.

Незабаром окупаційна влада спростувала інформацію про наявність небезпечного предмета на пляжі. Вони заявили, що такої ситуації в Сочі не було, і зазначили, що пейзаж на відео не відповідає реальному вигляду пляжів міста.

Нагадаємо, 8 вересня в Росії відбудуться "вибори" до місцевих органів влади, які охоплять також окупований Крим. В МЗС заявили, що результати цих виборів на захоплених територіях не матимуть легітимності.

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