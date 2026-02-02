"У сорочці народилися": очевидці розповіли про удар РФ по Черкасах

Удар по Черкасах / © ДСНС

Реклама

Ніч 2 лютого для мешканців міста Черкаси видалася вкрай неспокійною. Через обстріл РФ люди залишилися без даху над головою, але, на щастя, вижили.

Про пережиту атаку по Черкасах потерпілі розповіли 18000.

Удар по Черкасах 2 лютого — що кажуть місцеві про атаку

«Друга година ночі. Виноситься вікно хвилею. Все посипалося на нас. Ми через вікно вилізли, бо там все загорілося. Повністю», — розповіла черкащанка.

Реклама

Інша жінка зауважила, що встигла забрати документи.

«Трошки уламки тут були… Але ж сказали, що в сорочці народилися», — додала інша потерпіла.

Від ранку на місці удару тривають роботи. Людям потрібно забити вікна та накрити будинки плівкою, щоб не потрапляли опади.

За інформацією, цілий квартал перебуває без води.

Реклама

Дата публікації 16:24, 02.02.26 Кількість переглядів 10 Очевидці розповіли про наслідки удару по Черкасах

Що відомо про атаку по Черкасах

Раніше ми писали, що в ніч проти 2 лютого російські ударні безпілотники атакували Черкаську область, внаслідок чого поранень зазнали місцеві мешканці.

«Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба. За попередніми даними, маємо чотирьох травмованих», — наголосив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Один з безпілотників влучив у житловий будинок у Черкасах, спричинивши потужну пожежу та серйозні руйнування будівель. Щоб врятуватися, людям довелося посеред ночі поспіхом залишати свої домівки.

За словами потерпілих, вони ледь встигли вибігти з оселі. Це кілька сантиметрів — і конструкції могли повністю завалитися на них. Постраждалим з уламковими пораненнями надали медичну допомогу, а місцеві залишилися без житла та речей.