В страшній аварії загинула відома українська блогерка Анна Жук (фото)

Сьогодні, 24 січня, в аварії загинула відома українська блогерка Анна Жук, більш відома як Аннет. Вона померла одразу на місці ДТП. Отримані травми були несумісні з життям.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції, а також стало відомо з повідомлення блогера Жені Зуба в Telegram-каналі jenya zub LIVE NEWS.

"За кермом авто перебував її чоловік. Він пішов на обгін правою смугою. Там була машина. Анна одразу загинула. Дитина, яка перебувала позаду, отримала травми", - йдеться у повідомленні блогера.

Тим часом у поліції імені загиблої не називають. За їхньою інформацією, аварія сталася зранку на відрізку дороги Київ-Харків-Довжанський у Полтавській області, неподалік села Засулля під Лубнами. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

За попередньою інформацією слідства, за кермом автомобіля Lexus перебував чоловік 1999 року народження. Іномарка влетіла у вантажівку, що була в нерухомому стані за межами проїзної частини дороги.

Внаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus від отриманих травм померла на місці події. Водіїв вантажівки (1983 року народження) та позашляховика, а також малолітнього пасажира автомобіль Lexus (2015 року народження) з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

В аварії загинула відома українська блогерка Анна Жук / Фото: Національна поліція України

Що відомо про блогерку

Аннет була популярною харківською блогеркою. У неї троє синів. Вона активно ділилася своїм життям в Instagram. Її сторінка має 370 тисяч підписників.

Анна Жук / Фото instagram.com/anet080808_fan

Instagram-сторінка Анни Жук / Фото: Фото з відкритих джерел

Як повідомлялося, на Хмельниччині в моторошній ДТП загинула мати з 8-річною донькою. Аварія сталася біля села Міцівці Кам’янець-Подільського району.

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